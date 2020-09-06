٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84028742
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لاعب ایرانی یتأهل الي نهائيات كأس السوبر البولندي لكرة الطائرة

لاعب ایرانی یتأهل الي نهائيات كأس السوبر البولندي لكرة الطائرة

طهران/ 6 ايلول/ سبتمبر/ إرنا -تاهل الفریق البولندي اسكرا بلهاتوف لكرة الطائرة الى نهائیات كأس السوبر البولندي بحضور نجمه الايراني میلاد عبادی بور .

وستقام بطولة كأس السوبر البولندية لكرة الطائرة هذا العام بطريقة جديدة بمشاركة الفرق الأربعة الأولى في الموسم الماضي. وأقيمت مباريات نصف النهائي الليلة الماضية ، وفاز فريقا إسكرا بلهاتوف وزاكسا على منافسيهما.
ان فریق اسکرا هزم خصمه یاستزبسکی ویغل ، في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 مقابل لاشي.وانتهت اشواط المباراة بنتائج 27-29 و23-25 و26-28.

كان ميلاد عبادي بور في التشكيلة الرئيسية لإسكرا في جميع المجموعات الثلاث من المباريات وسجل 12 نقطة لهذا الفريقز وبهذه النتيجة، فقد تأهل اسکرا  الي نهائيات كأس السوبر البولندي للكرة الطائرة ؛ ومن المقرر أن يواجه  هذالفریق  یوم الأحد  منافسه فریق زاکسا ، في سياق الدور النهائي لهذه البطولة.

 انتهی 3280

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