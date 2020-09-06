فنان ايراني يحرز المركز الاول في مسابقة دولية للرسوم المتحركة

وقال مدير مركز الفنون التجسمية الايراني "سيد مسعود شجاعي طباطبائي": شارك في المسابقة فنانين من 88 دولة حيث استلمت الامانة العامة 4200 اثر فني وتم تحكيمها بواسطة 4 حكام من ايران و 5 اجانب حيث تم انتخاب الفائزين الثلاث الاوائل وتقديم جوائز نقدية لهم فضلا عن شهادة تقدير .

وبين طباطبائي ان الجائزة الاولى كانت من نصيب الفنان الايراني " علي رادمند " والثانية للبرازيلي " cau Gomez" والثالثة للبلجيكي " steff provijin " .

واضاف طباطبائي: ان الاثار الفنية للمشاركين تم تحميلها على موقع " ايران كارتون " حيث لاقت استقبالا من الجمهور وبلغ عدد مشاهدتها 2.4 مليون مرة ومن 230 دولة .

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