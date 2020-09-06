٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84028829
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قائد القوة البرية للجيش: مستعدون لمساعدة الدول الصديقة في مجال تصنيع قطع الغيار

قائد القوة البرية للجيش: مستعدون لمساعدة الدول الصديقة في مجال تصنيع قطع الغيار

طهران / 6 ايلول / سبتمبر / ارنا – بين قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية عن بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع قطع الغيار وقال: ان القوة البرية للجيش لديها امكانيات وقدرات تجعلها قادرة على مساعدة الدول الصديقة في هذا المجال .

واضاف العميد " كيومرث حيدري " اليوم الاحد للصحفين على هامش مراسم وضع حجر الاساس لمعرض الدفاع المقدس بطهران : نظرا لتأكيد سماحة القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة تصنيع جميع ماتحتاجه القوات المسلحة من قطع غيار حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع قطع الغيار .

وبين العميد حيدري استعداد القوة البرية للجيش على مساعدة الدول الصديقة في مجال تصنيع قطع الغيار.

وفيما يتعلق بمناورات القوة البرية للجيش قال العميد حيدري : ان هذه المناورات تقام سنويا وهي ضرورية لجهوزية القوات وللتنسيق بين جميع وحداتها .

انتهى**م م**

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