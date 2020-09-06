روحاني: الحكومة تسعى أن لاتواجه البلاد أي أزمة في القطاعات الستراتيجية

وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية، استمع الرئيس روحاني اليوم الأحد الي تقرير البنك المركزي حول الاجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة لتغطية تصنيع الأدوية، موضحا أن سلامة وصحة المواطنين تكتسب الأولوية إلى جانب توفير السلع الأساسية للشعب والمواد الأولوية للمصانع، وبالتالي فإن توفير الأدوية من المجالات الاساسية والستراتيجية .

ودعا روحاني البنك المركزي ومؤسسة التخطيط والميزانية الى الاسراع بتسديد مستحقات الكوادر الطبية التي تقف في الخط الأول لمواجهة كورونا.

وتعليقا على تقرير قدمه وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي ، أكد الرئيس روحاني على دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع السكن لدوره في ازدهار الإنتاج والتوظيف ، داعيا الى الاستفادة من أساليب مختلفة للمشاركة العامة في تمويل مشاريع الأنتاج السكني.

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