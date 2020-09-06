ايران وافغانستان تبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية

وقال الناطق بأسم وزارة الصناعة التجارة الافغانية "محمدجواد دبير" اليوم الاحد في حوار خاص مع مراسل ارنا : تم خلال الايام القليلة الماضية عقد اجتماع اللجنة المشتركة الافغانية الايرانية باستضافة طهران لبحث مواضع مهمة منها قضايا الترانزيت وازالة التحديات الحدودية وذلك بهدف تنمية التجارة بين البلدين.

واضاف دبير ان هذا الاجتماع ينعقد كل عام حيث استضافته كابول العام الماضي وهذا العام في طهران حيث اتفق الجانبان على تنمية خطوط سكك الحديد ، انشاء البنى التحتية الحدودية ، الطرق لازدهار التجارة بين البلدين .

واكد الناطق باسم وزارة الصناعة التجارة الافغانية ان برنامج الحكومة الافغانية هو تنمية وتوسيع التعاون مع الدول الاقليمية الجارة وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية .

واضاف: في هذا الاطار ياتي تعزيز التعاون الترانزيتي بين ايران وافغانستان واوزبكستان من جهة وبين ايران وافغانستان وطاجيكستان وقرغيزيا من جهة اخرى، مبينا ان كل ذلك تم بحثه خلال اجتماع اللجنة المشتركة .

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