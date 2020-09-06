٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84028917
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تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران /6 ایلول/سبتمبر/ ارنا -اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري " بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت386الفا و658 شخصا وبوفاة 139 شخصا اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 22 الفا و293 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1992 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 386 الفا 658 حالة لغاية الان بينهم 3722 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 333  الفا و900شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 139 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 293شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و380 الف و264 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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