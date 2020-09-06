تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1992 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 386 الفا 658 حالة لغاية الان بينهم 3722 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 333 الفا و900شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 139 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 293شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و380 الف و264 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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