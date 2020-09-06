التعرف على منفذي العمل التخريبي في منشأة نطنز

واضاف بهروز كمالوندي اليوم الأحد في مقابلة تلفزيونية حول حادثة نطنز، أن إيران كانت ناجحة حتى الآن وتمكنت من صد وافشال الهجمات إلكترونية عدة مرات، مشيرا الى وجود الكثير من عمليات التخريب سابقا وقال ان هناك معرض لعرض هذه النماذج.

وأضاف كمالوندي: للأسف حادث نطنز له جانب تخريبي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تحقق بعناية، وكان من المفترض أن تعلق على ذلك، وتحقيقاتها جارية ، وعلى حد علمنا اكتشفوا المنفذين وهم يعرفون أسباب وكيفية وقوع الحادث ولديهم معلومات حوله، ولا نعرف التفاصيل الدقيقة، ولكن بقدر ما قيل لنا، لأن الموضوع قيد التحقيق ونحن معذورون للتحدث عنه أكثر.

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