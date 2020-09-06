رئيس منظمة الاغذية و الأدوية الايرانية : تخصيص 2.5 مليار دولار لاستيراد الادوية والمعدات الطبية

واضاف الدكتور شانه ساز ان التوقعات خلال العام الماضي كانت تشير الى استيراد 3.7 مليار دولار ولكن تم تأمينها بمبلغ اقل بمقدار 700 مليون دولار .

وفيما يتعلق بلقاح كورونا قال رئيس منظمة الاغذية و الأدوية الايرانية ان سعينا هو انتاجها محليا وفي هذا الشأن فان عدد من الشركات المعرفية تقوم بجهود وابحاث بهذا الشأن مبينا انه ليس هناك شركة على الصعيد العالمي قامت بانتاج لقاح كورونا بشكله النهائي وانها في مرحلة الاختبارات السريرية .

وحول لقاح الانفلونزا قال الدكتور شانه ساز خلال العام الماضي كان العدد الذي استخدم هو 250 الف حقنة منه وذلك للذين يعانون من اعراض مزمنة والحوامل ومرضى القلب والمجاري التنفسية والكادر الصحي حيث ان هذا العدد سيبلغ هذا العام 2.5 مليون حقنة .

واضاف انهم يقولون ( الدول الغربية ) ان الحظر لا يشمل الدواء والمعدات الطبية ولكنه عمليا يضعون العراقيل امام استيرداها .

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