السفير الإيراني يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية عمان

و هنأ السفير علي نجفي وزير خارجية عمان لتسلمه هذا المنصب، مشيرا إلى القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وجدول أعماله وأولوياته لتطوير العلاقات الودية والأخوية بين إيران وإيران، مؤكدا على ضرورة الحفاظ ودعم مستوى المشاورات بين البلدين.

واعتبر السفير الايراني زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومتابعة تنفيذ اتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة بأنه يحظى بالأهمية.

من جانبه رحب وزير خارجية عمان بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، و اشار إلى العلاقات الطيبة والممتازة بين إيران وسلطنة عمان، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي في المرحلة الجديدة.

كما أكد بدر البوسعيدي على نهج عمان المتوازن وجهودها للمساعدة في توطيد السلام والأمن في المنطقة.

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