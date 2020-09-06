أكثر من 1200 فيلم تقدم للمشاركة في قسم "المدافعون عن الصحّة" بمهرجان المقاومة الـ16

وأعلنت الأمانة العامة للمهرجان عن تلقي 130 فيلما وثائقيا قصيرا، 14 وثائقيا طويلا، 100 فيلم روائي قصير و41 فيلم رسوم متحركة و39 فيديو و13 عمل موشن غرافيك في المسابقة المحلية من قسم "المدافعون عن الصحة" بمهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشر.

و تلقّت الأمانة العامة 7 أعمال سينمائية طويلة و 564 فيلما روائيا قصيرا، و37 فيلما وثائقيا طويلا، 154 فيلما وثائقيا قصيرا، 78 عمل انيميشن، 56 فيديو و26 سيناريو للمشاركة في المسابقة الدولي بقسم المدافعون عن الصحّة، القسم المخصّص لجائحة كورونا.

وتنعقد المرحلة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي تتضمن أربعة أقسام ثلاثة منها محلية وأخرى مخصصة لقسم المدافعين عن الصحة، في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.

انتهى**2018