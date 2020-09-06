٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٠٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 84029115
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قائد امني : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات شمال شرقي البلاد

قائد امني : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات شمال شرقي البلاد

جرجان/6ايلول/سبتمبر/ ارنا - اعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في محافظة جلستان (شمال شرق)، العقيد مجيد زائري، عن كشف وضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في شرق هذه المحافظة.

وقال العقيد زائري اليوم الاحد في بيان : انه تم كشف وضبط الف و313 كيلوغراما من مادتي المورفين والافيون المخدرة عند مفرزة للشرطة بمنطقة أزاد شهر شرقي محافظة جلستان.

واضاف : ان المضبوطات تشمل طنا واحدا و92 كيلوغراما من مادة المورفين و221 كيلوغراما من مادة الافيون .

وتابع القائد الامني الايراني : لقد تم رصد العصابة التي كانت بصدد تهريب هذه المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) وان المخدرات تم ضبطها شرقي محافظة كلستان خلال عملية عسكرية مباغتة، بعد ان تم تحديد وجهتها.

انتهى**2018/ح ع **

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