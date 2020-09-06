مصدر مسؤول : الشركات المعرفية المحلية تلبي احتياجات الدفاع السيبراني في البلاد 

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح فرجي بور ان منظمة الدفاع المدني كرّست جهدها منذ فترة مديدة في سياق دعم الشركات المعرفية والتنكولوجيا المحلية لاسيما في المجالات الامنية والدفاع السيبراني؛ الامر الذي شهد توسعا على مرّ السنوات.

واشاد المسؤول في منظمة الدفاع المدني الايرانية بجهود الشركات المعرفية الوطنية وايضا الجهات الحكومية، الهادفة الى تحرير البلاد من التبعية للخارج في مجال الدفاع السيبراني، وذلك رغم الظروف العصيبة الراهنة.

وقال فرجي : نحن لم نمتلك قبل 7 سنوات حتى نموذجا واحدا من "المنتج الستراتيجي لنظام إدارة وجمع البيانات" (SCADA)، لكن اليوم هناك سبعة شركات معرفية محلية اعلنت عن انتاج هذا المنتج الستراتيجي الذي يمكن استخدامه في البنى التحتية الاساسية للبلاد.

انتهى ** ح ع

