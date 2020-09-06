المصادقة على لائحة اتفاق التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين 

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد، اضاف النائب حسيني ان لجنة الاعمار النيابية ناقشت خلال اجتماعها اليوم ايضا لائحة اتفاق النقل البري للمسافرين والبضائع بين ايران ومجلس سويسرا الاتحادي كما صادقت عليها.

واوضح، انه بناء على الظروف المتعلقة بنقل السلع بين البلدين، ينص الاتفاق المذكور على قضايا مثل نسبة الضرائب والاجراءات الجمركية و وزن وسائط النقل وتنفيذ القوانين والضوابط الوطنية وآلية متابعة الانتهاكات القانونية في هذا الخصوص.

وتابع : كما ناقش اعضاء لجنة الاعمار النيابية اليوم لائحة اتفاق التعاون في مجال النقل بين الدول المتشاطئة على بحر قزوين؛ بما فيها ايران وكازاخستان وروسيا.

واضاف حسيني، انه بناء على الاتفاق سيتم التعاون بين الاطراف على اساس قاعدة التساوي في مجال النقل في منطقة بحر قزوين.

انتهى ** ح ع

