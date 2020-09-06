وزير خارجية سويسرا : طهران وبرن عزّزتا الاحترام المتبادل بينهما على مدى مائة عام

واضاف كاسيس خلال كلمته بمراسم الاحتفال بمرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين ايران وسويسرا : نحن حافظنا طيلة العقود الاربعة الماضية على الخدمات القنصلية ونقل الرسائل بصورة عاجلة وموثوقة؛ معربا عن تقديره للثقة التي منحتها ايران الى سويسرا خلال هذه الفترة.

وقدم الوزير السويسري الزائر نبذة عن تاريخ العلاقات العريقة بين طهران وبرن، حيث انطلاق العلاقات الدبلوماسية الى جانب الاواصر التعليمية والدراسية والتبادل الثقافي والفني بين البلدين، قائلا : ان هدفنا طوال هذه الفترة تجسد في الحفاظ على مصالح كلا الطرفين.

واشار كاسيس الى ان ايران منحت ثقتها الى سويسرا لكي تحافظ على مصالحها في مصر والسعودية وكندا، كما تسمح لها برعاية مصالح الولايات المتحدة والسعودية.

وتابع : نحن حافظنا طيلة 40 عاما على الخدمات القنصلية وايصال الرسائل؛ وانني ارغب بان اعرب عن خالص تقديري للثقة التي منحتموها الى سويسرا، لان هذه الثقة تدعمنا في ظروف الازمة كي نستند على بعضنا الاخر.

واكد وزير خارجية سويسرا على "التعليم والثقافة والمساعي الحميدة وعمليات الاغاثة خلال الكوارث وحقوق الانسان"، بوصفها 5 ركائز للعلاقات بين ايران وسويسرا طوال مائة عام، وقال : ان هذه الاسس الخمسة لن تدوم من دون الحوار المستدام.

انتهى ** ح ع