التعاون العسكري بين ايران وباكستان له تاثير ايجابي على السلام والاستقرار بالمنطقة

وفي كلمته اليوم الاحد خلال مراسم احياء يوم الدفاع والشهداء في باكستان، في السفارة الباكستانية بطهران قال العميد جوهدري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد احد اهم جيران باكستان ونحن نولي اهمية كبيرة للعلاقات معها في مختلف المجالات خاصة الدفاع.

واضاف، ان التعاون العسكري بين البلدين شهد خلال الاعوام الاخيرة تقدما حيث يمكن تقييم هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة وقد زار وزير الدفاع الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا ايران مرتين لغاية الان.

وتابع الملحق العسكري الباكستاني، ان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري زار اسلام آباد في العام 2018 وننتظر ان يقوم بزيارة الى باكستان مرة اخرى مستقبلا.

وقال العميد جوهدري، ان التعاون العسكري بين البلدين ايران وباكستان له تاثير ايجابي على السلام والاستقرار في المنطقة.

ووجه وافر الشكر والتقدير للقيادة في الجمهورية الاسلامية بشان قضية كشمير، لافتا الى دعم بلاده لموقف ايران في الاتفاق النووي واضاف، ان لايران وباكستان الكثير من المشتركات ونحن على ثقة بان التعاون بيننا سيتعزز اضعافا مضاعفة في المستقبل.

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