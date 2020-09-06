رئيس القضاء الايراني: اميركا والدول الاوروبية تدعم مهربي المخدرات

واعتبر آية الله رئيسي خلال اجتماع اليوم الأحد حول مكافحة المخدرات قضية المخدرات من أهم القضايا ذات الأولوية في البلاد والتي تتطلب ارادة وطنية على أعلى المستويات في البلاد.

واكد ضرورة تصعيد المواجهة الامنية مع ظاهرة تهريب المخدرات وقال انه في عالم تدعم فيه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية زراعة المخدرات وتحويل المواد التقليدية إلى صناعية ويتحرك المهربون تحت مظلة الأساطيل الاميركية، فلا ينبغي ان نعقد الامل على الدعم الخارجي في مكافحة المخدرات.

وتابع رئيس السلطة القضائية إن دعم المنظمات الدولية لإيران في مكافحة المخدرات لا يتعدى الأقوال ومنح الاوسمة، وليس لديها إرادة جادة للقضاء على المخدرات ومشكلة الإدمان، في حين أنه ليس سرا أن الجمهورية الإسلامية لديها النهج الأكثر مصداقية في هذا المجال.

واكد انه لا ینبغي ان نسمح لتجار الموت (مهربي المخدرات) بإلحاق الضرر بالبنى الاجتماعية من خلال توزيع المخدرات واضاف، اننا لدينا معلومات سرية تثبت أن اميركا والدول الأوروبية تدعم مهربي المخدرات وهي متورطة بذلك، كما أن بعض دول المنطقة تتكسب من وراء من عبور وتوزيع المخدرات.

واعتبر رئيس القضاء الايراني تطوير الإجراءات الاستخباراتية من القضايا الاساسية في مكافحة المخدرات ، وشدد على ضرورة استخدام الطاقات الشعبية في تحديد وكشف شبكات التهريب ومراكز إنتاج وتوزيع المخدرات مؤكدا انه كلما كان العمل الاستخباراتي أقوى فان ذلك سيحول دون دخول المخدرات الى قلب البلاد.

انتهى ** 2342