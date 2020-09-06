رئيس الجمهورية: التعليم هو فقط احدى المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة

وخلال اجتماع الحكومة الاحد، اشار الرئيس روحاني الى ان للمدرسة العديد من المهام واضاف، ان التعليم يعد فقط احدى هذه المهام لذا فان التعليم الافتراضي لا يمكنه ان يكون بديلا كاملا عن مؤسسة المدرسة.

وفي الاجتماع قدم وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي تقريرا عن بدء العام الدراسي الجديد للحكومة.

ووجه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والمعلمين والمدراء وسائر الجهات التي ساعدت في اعادة افتتاح المدارس للعام الدراسي الجديد واضاف، ان التربية وتنمية الابداع والروح الجماعية والتعاون والانخراط في المجتمع، تعد من سائر مهام المدرسة والتي حدت بنا للعمل على تفعيل مؤسسة المدرسة مع الحفاظ على صحة ابناء ايران الاسلامية.

وفي جانب اخر صادقت الحكومة على لائحة تشكيل منظمة المهاجرين الاجانب للمصادقة النهائية عليها بعد ارسالها الى مجلس الشورى الاسلامي، وذلك انطلاقا من ضرورة انشاء منظمة ذات شخصية قانونية مستقلة لتركيز البرمجة والتخطيط والتوجيه والمراقبة والتنظيم لشؤون الرعايا الاجانب المهاجرين واللاجئين والمشردين واقامة العلاقات المؤثرة مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

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