٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84029965
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في مقابلة مع مراسل إيرنا؛

أوليانوف: الولايات المتحدة تفتقد أهلية تفعيل آلية الزناد

أوليانوف: الولايات المتحدة تفتقد أهلية تفعيل آلية الزناد

موسكو/ 7 ايلول/ سبتمبر/ إيرنا - قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إن الولايات المتحدة تفتقد أهلية تفعيل آلية الزناد ضد إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.

 وصرح ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الاثنين، أن جميع أعضاء مجلس الأمن تقريبا أعلنوا بصراحة أنه لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة عضوا فى الاتفاق النووي، وبالتالي فإن محاولاتها  لإطلاق آلية الزناد لا قيمة لها من الناحية القانونية.

وتابع قائلا: يبدو أنهم سيعلنون في 20 أيلول (سبتمبر) انتهاء المهلة وعودة جميع العقوبات السابقة على إيران، لكن هذا هو تفسيرهم  (أمريكا).

وردا على سؤال حول مستوى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار أوليانوف الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشارت في تقاريرها السنوية إلى المستوى الممتاز للتعاون الإيراني منذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي .

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة للغاية ويجب تهنئة الجانبين على النتائج التي تم تحقيقها، وبدون هذه الاتفاقيات، كان من الممكن أن تحدث حالة حرجة ذات عواقب غير متوقعة في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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