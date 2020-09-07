٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٤٣ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84030040
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ضبط اکثر من طنين من المخدرات جنوب شرقي البلاد

ضبط اکثر من طنين من المخدرات جنوب شرقي البلاد

زاهدان /7 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط طنين و637 كلغ من انواع المخدرات خلال اشتباك مسلح بين قوات الشرطة مع مهربي المخدرات في مدينتي ايرانشهر وسراوان.

واضاف محمد قنبري اليوم الاثنين ان قوات الامن الداخلي في مدينتي ايرانشهر وسراوان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد عصابة  تهریب المخدرات.
واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة سراوان بتعاون مع قوى الامن الداخلي قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز تويوتا  وبيجو بارس بضواحي منطقة كشت التابعة لمدينة سراوان.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طنين  و637 كيلوا و900 غرام من انواع المخدرات وكميات من السلاح وعتاد والقبض على ثلاثة من المهربين حيث تم تسليمهم الى القضاء.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

انتهى** 1453

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