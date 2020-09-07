عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 22 الفا و410 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الإثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2152 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 388 الفا و 810حالة لغاية الان بينهم 3733 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 335 الفا و572 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و410 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و406 الاف و55 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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