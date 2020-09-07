٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84030092
٠ Persons

سمات

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 22 الفا و410 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 22 الفا و410 شخصا

طهران /7ايلول / سبتمبر/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الإثنين 388 الفا و810 شخصا، وبوفاة 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 22 الفا و410شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الإثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2152 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 388 الفا و 810حالة لغاية الان بينهم 3733 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 335 الفا  و572 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و410 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و406 الاف و55 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهی**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 10 =