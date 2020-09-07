ایران قطعت اشواطا كبيرة في مجال الدبلوماسية العلمية

والدبلوماسية العلمية اوالتبادل العلمي يعد من ركائز السياسة العلمية في ايران حيث وضع المسؤولون المعنيون بالمجال العلمي توجيهات قائد الثورة الاسلامية بهذا الخصوص نصب اعينهم.

وتصدرت ايران قائمة الدول الاكثر نموا في مجال الدبلوماسية العلمية في عام 2017 حيث اجرت قاعدة "سكوبس" للبيانات (Scopus) دراسة حول التبادل العلمي في 30 دولة تعد الأكثر تطورا من حيث الإنتاج العلمي في العالم عام 2017، واعلنت عن صدارة ايران في قائمة الدول الأكثر نموا في مجال التبادل العلمي الدولي.

ایران فی المرتبة الرابعة في مجال النانو تكنولوجيا في العالم

كما تحتل ایران المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا في العالم بعد الصين واميركا والهند، متوفقة بذلك على جميع الدول الاوروبية في هذا المجال.

ووفرت الدبلوماسية العلمية التي حققتها ايران فرص لزيادة صادراتها المعرفية حيث بلغ حجم صادرات الشركات المعرفية الايرانية في العام المنصرم (انتهى في 20 مارس 2019) 90 الف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان).

وقطعت ايران اشواطا كبيرة في مجال انتاج العلوم المعرفية سیما في مجال تكنولوجيا النانو، و هناک 49 دولة بما فیها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية تستورد حاليا منتجات النانو الإيرانية. وتتطلع ايران لتوسيع صادراتها في هذا المجال إلى الأسواق العالمية لزيادة حصتها في هذه الاسواق.

من جانبها تمکنت الشركات المعرفية الإيرانية من إنتاج منتجات تتنافس مع شركات كبيرة من ألمانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتستحوذ على جزء من أسواقها في جميع أنحاء العالم.

و تصدر ایران معدات المختبرات والهندسة الطبية محلیة الصنع إلى أكثر من 100 دولة.

ووفقا لدائرة الشؤون العليمة والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية ، فان الناشطين والمتخصصين في قطاع تقنية النانو ، ترکوا خلال السنوات القليلة الماضية بصماتهم علی الصعید العلمي مما بلغ عدد المقالات الايرانية الخاصة بتكنولوجيا النانو في عام 2001 نحو 10 مقالات وتم تصنيفنا في المرتبة 57 في العالم، لكن الجهود التي بذلها نشطاء التكنولوجيا النانوية وخبراء التكنولوجيا قد حققت ثمارها ، وفي فترة قصيرة من الزمن حققنا المركز الرابع في العالم.

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