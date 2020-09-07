وزير خارجية سويسرا يصف لقائه مع ظريف بالمثمر

وأضاف كاسيس في تغريدته، عبر حسابه الخاص على تويتر، "ان السلام، والتنمية الإقتصادية، وحقوق الإنسان كانت مباحثات مثمرة مع نظيري الإيراني جواد ظريف". وأضاف، "يسعدني أنه يمكننا معا إطلاق القناة الإنسانية السويسرية لنقل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى الشعب الإيراني".

والتقى وزير الخارجية السويسري نظيره الإيراني في طهران صباح اليوم الاثنين وبحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

كما التقى كاسيس أمس الأحد برئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وحضر الذكرى المئوية لبدء العلاقات الإيرانية السويسرية.

وكان وصل وزير الخارجية السويسري إلى إيران صباح السبت وقام بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى محافظة أصفهان (وسط البلاد) وتفقد معالمها التاريخية والثقافية.

وأجرى لقاء مع مسؤولين واساتذة بجامعة اصفهان للتكنولوجيا وناقش معهم سبل تعزيز التفاعلات العلمية والثقافية والتكنولوجية بين البلدين.

وتوجه وزير الخارجية السويسري إلى طهران بعد ختام زيارته إلى أصفهان، حيث بدأت البرامج الرسمية للزيارة في طهران، وأهمها الإحتفاء بالذكرى المئوية لبدء العلاقات بين البلدين.

انتهى**أ م د