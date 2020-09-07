مسؤول : صادرات الغاز الايراني سجّلت 88 بالمئة زيادة في غضون 7 اعوام

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين مشاريغ غازية بمحافظة كرمانشاه (غرب)، لفت تربتي الى ان عائدات العملة الاجنبية المتعلقة بصادرات الغاز والديزل والمازوت خلال السنوات العشر الماضية، بلغت 10 مليارات دولار؛ مبينا ان هذه العائدات لاتزال قائمة اليوم.

وفيما اشار الى مواصلة تصدير الغاز الايراني الى تركيا والعراق وجمهورية اذربيجان وارمينيا، صرح المسؤول بوزارة النفط : ان توسيع حقل بارس الجنوبي (جنوبي البلاد)، وبدء توريد الغاز الى العراق حقق زيادة بنسبة 88 بالمئة في حجم صادرات هذا المنتج الايراني اليوم ومقارنة بالسنوات السبع الماضية.

واوضح، ان صادرات الغاز الايراني تعتمد يوميا على الكميات المحددة من جانب المستوردين؛ مردفا : ان تركيا تستورد ما يبلغ 30 مليون متر مكعب، بينما يستورد العراق وفق الاتفاق الموقع معه 55 مليون متر مكعب من هذا المنتج الايراني.

وتابع، ان المعدل اليومي لصادرات الغاز الايراني خلال موسم الصيف الحالي بلغ 75 مليون متر مكعب.

انتهى ** ح ع