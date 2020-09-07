مهرجان أفلام المقاومة من الاحداث البارزة في ظل الظروف العصيبة الراهنة

وفي حوار مع "مهرجان افلام المقاومة بدورته السادسة عشرة"، قال الشيخ البغدادي : من المهم ان يكون التعبير عن المقاومة ضد مختلف أنواع الاحتلال بشتّى العناوين التي تخدم الهدف الحقيقي وتصل بالمحور الى بلوغ غاياته السامية، لكي يطّلع المجتمع في منطقتنا وفي كل مكان ان صوتنا سيصل إليه، وأن مقاومتنا هذه من الإنجازات الكبيرة التي حققناها في المرحلة الراهنة، واستطعنا أن نحقق فيها الانتصارات الباهرة سواء على العدو الصهيوني او التكفيري أو الارهاب الاميركي.

يضيف عضو المجلس المركزي في حزب الله : ان إقامة مهرجان أفلام المقاومة هو شكل من أشكال المقاومة أيضاً، ولا يمكن أن يكون مجرد نظرة عابرة، نحتاج للتعبير عن موضوع المقاومة الى كل الأساليب وكل العناوين الهامة كي تتكامل هذه العناوين فيما بينها ويتمخّض عنها تشكّل واحد وهو دعم خيار المقاومة ودعم خيار الشعوب ودعم حق الشعوب في مواجهة العدوان والاحتلال وهذا نوع أيضا من أنواع الجهاد والتضحية.

البغدادي عرّج على قسم "سيد شهداء المقاومة" (المخصّص للشهيد القائد قاسم سليماني) الذي أطلقته إدارة مهرجان أفلام المقاومة في دورته السادسة عشر، وقال : إن تخصيص قسم للشهيد القائد سليماني في مهرجان أفلام المقاومة من الأعمال المهمة في المنطقة، ذلك لأن الشهيد سليماني ليس شهيد ايران فقط إنما شهيد محور المقاومة بأكمله.

وتابع: تنبع أهمية هذا القسم المخصص للشهيد قاسم سليماني الذي خسرناه جسدا، من كونه يجسّد الشهيد سليماني كفكر ونهج مُؤسس لهذا الجهاد وهذه التضحيات، وبالتالي أي عمل يعطي محور المقاومة حضورا وعزّة وقوّة ويسلّط الضوء على تضحيات أبطاله المقاومين لابد من صب كامل الجهود نحوه والاهتمام به.

وتوجّه الشيخ البغدادي بالشكر للقائمين على مهرجان أفلام المقاومة الدولي، وقال "أننا ابناء المقاومة المعنيون مباشرة بهذا الإنجاز الجهادي الكبير، ونشدّ على أياديكم لتواصلوا نضالكم في إقامة مثل هذه التظاهرات السينمائية".

انتهى**2018/ ح ع **