ايران تنتج لاول مرة قطع ناقلات الطاقة المستخدمة في صناعة الطائرات

وافاد تقرير صادر عن مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية في ايران، ان هذه الشركة المعرفية بدات نشاطاتها قبل نحو 6 اعوام في مجال تصميم وانتاج "الصمامات الهيدروليكية وأجهزة التحكم"، وقد كرست جهودها خلال السنوات الاخيرة على تصنيع وصيانة قطع ومنظومات الطائرات.

وحول اولى مشاريع هذه الشركة المعرفية، تجدر الاشارة الى توطين تقنية تصميم وانتاج "المحامل الكروية المتكاملة" والذي تحقق لاول مرة في ايرات.

يذكر ان الشركة المعرفية المذكورة تضم حاليا 20 من النخب الجامعية، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وقد تكللت جهودهم بتوطين انتاج ما يزيد عن 30 وحدة حساسة في مجالات النفط والطائرات.

انتهى ** ح ع

