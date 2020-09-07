الهدف من زيارتي الى ايران تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة

واوضح كاسيس اليوم الاثنين في تصريح للاذاعة والتلفزيون السويسري، انه يعمل من خلال زيارته الى ايران على توطيد الاواصر بين طهران وبرن وبما يسهم في ارساء الثقة المتبالة بين الجانبين لاداء مسؤولية رعاية المصالح والوساطة بين امريكا وايران.

وفيما نوه الى مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين ايران وسويسرا، قال : ان هذه المئوية تحققت عقب اتفاق "التجارة والسلام" بين البلدين وهو قائم بعد مرور مائة عام على ذات الاسس.

والتقى وزير الخارجية السويسري نظيره الإيراني "محمد جواد ظريف" بطهران صباح اليوم الاثنين، مستعرضا معه القضايا ذات الإهتمام المشترك.

و وصف كاسيس في تغريدة له اليوم، محادثاته مع ظريف بانها مثمرة للغاية؛ مردفا : يسعدني بان يمكننا معا إطلاق القناة الإنسانية السويسرية لايصال الغذاء والمعدات الطبية إلى الشعب الإيراني.

انتهى ** ح ع