مسؤول : وثائقي ايراني يشارك في مهرجان "فيلم المسلمين" باستراليا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اضاف نعمتي : ان هذا الفيلم الوثائقي لمخرجه الايراني "بهزاد علوي" سيشارك في ثالث تجريته الدولية بمهرجان فيلم المسلمين الدولي والذي سيقام خلال سبتمبر 2020 بمدينة "بيرث" الاسترالية.

واوضح، ان هذا الفيلم يروي في غضون 100 ثانية، قصة صياد اسماك يذهب كل شهر مع الاخرين الى البحيرة من اجل الصيد، لكنه يحصل على ما لايحصل عليه الاخرون.

واكد المسؤول الثقافي بمحافظة زنجان، ان فيلم "رحمت توري" يعود انتاجه الى العام 2005 لدى دائرة الشؤون الفنية في زنجان وياتي في سياق الاهداف البيئية.

يذكر ان هذا الوثائقي الايراني، كان قد تاهل في كانون الثاني / يناير 2020 الى المرحلة النهائية لمهرجان ستوكهولم الدولي، كما سيشارك في مهرجان ISFF الذي سيقام باستراليا هو الاخر في كانون الاول / ديسمبر 2020.

انتهى ** ح ع