الايراني "طاقباز" يشارك في مهرجان سياتل الدولي لافلام الرعب

هذا الفيلم من اخراج الايرانيين "شهرام اسد زادة" واعداد "علي ياور"، وقد تاهل على امتداد حضوره الدولي للمشاركة في قسم المنافسات لمهرجان افلام الرعب الدولي الذي تستضيفه ولاية سياتل الامريكية لدورته السادسة في 31 اكتور القادم.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الفيلم كان قد شارك في مهرجانات دولية عديدة مثل مهرجان One Take بمدينة زغرب الكرواتية ومهرجان الافلام المستقلة في روسيا ومهرجان MEDFF السينمائي بايطاليا.

ويروي فيلم "المستلق" قصة شخص يدعى "شاهرخ" والذي يعيش معلقا بين الواقع والخيال؛ ما يعرضه الى اضرار لايمكن تداركها.

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