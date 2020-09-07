إيران وأذربيجان تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء

وحسب تقرير وزارة الطاقة الأذربيجانية، استعرض الإجتماع سير تنفيذ المشروع المشترك بين البلدين لبناء سد "خدا آفرين" و"قيز قلعه سي" على نهر "أرَس".
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باكو/7 أيلول/سبتمبر/إرنا- بحثت اللجنة الفنية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، في إجتماع افتراضي لها اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء.
وحسب تقرير وزارة الطاقة الأذربيجانية، استعرض الإجتماع سير تنفيذ المشروع المشترك بين البلدين لبناء سد "خدا آفرين" و"قيز قلعه سي" على نهر "أرَس".
يتبع..أ م د
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