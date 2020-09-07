إيران وأذربيجان تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء

همدان / 4 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية محمد باقر نوبخت بان البلاد ستحقق قفزة في الانتاج الوطني في ظل تسمية هذا العام بـ "عام قفزة الانتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية، رغم الحظر المفروض.