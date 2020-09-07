٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٢٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84030617
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إيران وأذربيجان تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء

إيران وأذربيجان تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء

باكو/7 أيلول/سبتمبر/إرنا- بحثت اللجنة الفنية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، في إجتماع افتراضي لها اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء.

وحسب تقرير وزارة الطاقة الأذربيجانية، استعرض الإجتماع سير تنفيذ المشروع المشترك بين البلدين لبناء سد "خدا آفرين" و"قيز قلعه سي" على نهر "أرَس".

يتبع..أ م د

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