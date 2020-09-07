وزير خارجية سويسرا يصف زيارته الى ايران بالايجابية

وجاء في بيان صدر عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السويسرية الاثنين: ان وزير الخارجية ايغناسيو كاسيس تباحث خلال زيارته الرسمية الى ايران مع المسؤولين الايرانيين حول صلاحيات راعي المصالح والجهود المبذولة من اجل استقرار المنطقة وكذلك التعاون في المجالات التجارية والعلمية وحقوق الانسان.

واضاف البيان، ان كاسيس اعلن استعداد سويسرا لمواصلة ترويج وتسهيل المحادثات البناءة بين دول المنطقة ودعا طهران للالتزام بالاتفاق النووي كما ان طهران شكرت سويسرا لجهودها بصفتها راعية للمصالح.

وتابع البيان، ان كاسيس التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف للبحث في التقدم الحاصل حول خارطة الطريق الثنائية المتفق عليها في العام 2016 والتي تتضمن الشؤون التجارية والمالية وحقوق الانسان والتعاون في المجالات العلمية والبيئية والصحية والملكية الفكرية والامن النووي.

واشارت الخارجية السويسرية الى الآلية المالية التي انشاتها سويسرا لمعاملات السلع الطبية والغذائية مع ايران ونلقت عن وزير الخارجية السويسري قوله، اننا ومن خلال آلية التسديد لصادرات الادوية والاغذية لا ندعم الشركات السويسرية فقط بل ايضا الشعب الايراني المستهدف بالحظر من قبل الولايات المتحدة.

واشار البيان الى لقاء وزير الخارجية السويسري مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف والذي تم خلاله الترحيب بايجاد مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران وسويسرا.

وكان وزير الخارجية السويسري قد وصل الى طهران السبت حيث كانت له زيارة قصيرة الى صفهان تفقد خلالها اثارها ومعالمها التاريخية، ومن ثم بدا زيارته الرسمية لطهران الاحد حيث التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف وشارك في مراسم اقيمت لمناسبة مرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران وسويسرا.

واجرى كاسيس الاثنين جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومن ثم التقى رئيس الجمهورية حسن روحاني.

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