٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84030787
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ربيعي: استراتيجية الحكومة حماية سوق الرساميل وارصدة المواطنين

ربيعي: استراتيجية الحكومة حماية سوق الرساميل وارصدة المواطنين

طهران / 8 ايلول / سبتمبر /ارنا- اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان حماية سوق الرساميل وارصدة المواطنين تعد استراتيجية للحكومة.

واورد الموقع الالكتروني للحكومة ان ربيعي قال في تصريح له الاثنين: ان التصريحات المتعلقة بالتلاعب بالبورصة لا اساس لها الا ان البورصة تشهد تذبذبات بطبيعة الحال.

واضاف، هنالك العديد من العوامل وراء التذبذبات في سوق البورصة ومن المؤكد ان دعم سوق الرساميل يعد استراتيجية للحكومة وينبغي علينا حماية ارصدة المواطنين.

واوضح بان سوق العرض والطلب وتذبذبات سعر العملة الاجنبية والذهب مؤثرة في زيادة او خفض قيمة البورصة، فكلما ارتفع سعر العملة الاجنبية ارتفعت قيمة الاسهم في سوق البورصة وكلما انخفض سعر العملة الاجنبية انخفضت قيمة البورصة ايضا.  

واكد بان الحكومة لا تتدخل في سوق البورصة الا ان حدثا بسيطا ومناورة وسائل الاعلام الاجنبية حوله اديا الى فرض تداعيات نفسية اكبر على المجتمع والبورصة.

وصرح انه ومن خلال بيع الاسهم تتوفر امكانية اقامة استثمارات اكبر وعبرها يتم جمع السيولة النقدية من المجتمع.

انتهى ** 2342

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