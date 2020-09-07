سفير ايران في باكستان: مقاومة الشعب الايراني الحقت باميركا هزائم مذلة

وفي كلمته التي القاها الاثنين خلال مراسم خاصة للضباط والخريجين العسكريين من جامعة الدفاع الوطني الباكستانية، قال حسيني، انه وبفضل المقاومة الصلبة للشعب الايراني فقد مني الاميركيون بالهزيمة في جزء كبير من سياساتهم تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية وان معارضة الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامن الدولي لمشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران خلقت مشهدا مذلا لاميركا ومثالا لاحدى هذه الهزائم.

واستعرض حسيني في كلمته سياسات الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات منها العلاقات الايرانية الباكستانية وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بعد كورونا والتعاون بين مينائي جابهار الايراني وغوادر الباكستاني والحظر الاميركي ضد ايران والامن الاقليمي والعالمي والاوضاع في افغانستان وفلسطين وحرب اليمن وازمة الخليج الفارسي.

انتهى ** 2342