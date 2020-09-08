اية الله الخامنئي يدين اساءة صحيفة فرنسية للنبي الاكرم (ص)

وبحسب مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، أدان اية الله الخامنئي في بيان بأشد العبارات، ما قام بها مجلة شارلي ايبدو الفرنسية في إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي الاكرم (ص) .

وهذا هو نص بيان قائد الثورة الاسلامية:

باسمه تعالى

إن الخطيئة الكبرى، والتي لا تغتفر، لإحدى المجلات الفرنسية في إهانة الوجه المشرق والمقدس للرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، تكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشر تضمرانه الأجهزة السياسية والثقافية في العالم الغربي تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلامية. إن ذريعة حرية الرأي التي صرح بها المسؤولون الفرنسيون من أجل عدم إدانة هذه الجريمة الكبرى مرفوضة بالكامل وخاطئة ومخادعة للرأي العام. إن السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف مثل هذه التحركات العدائية، والتي تتكرر بين الفينة والأخرى. قد يكون هدف هذه الخطوة في هذه الفترة حرف أذهان الشعوب والحكومات في غرب آسيا عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني لهذه المنطقة. يجب على الشعوب المسلمة وخاصة في بلدان غرب آسيا، ألا تنسى أبدا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع التحلي باليقظة حيال قضايا هذه المنطقة الحساسة.

والله غالب على أمره

السيد علي الخامنئي

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