٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84031535
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 22 الفا و542 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 22 الفا و542 شخصا

طهران /8ايلول / سبتمبر/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2302 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 391 الفا و 112حالة لغاية الان بينهم 3713 شخصا في وضع حرج.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2302 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 391 الفا و 112حالة لغاية الان بينهم 3713 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 337 الفا  و414 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 132 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و542 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و431الاف و646 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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