وزيرا الخارجية الايراني والهندي يؤكدان على تعزیز العلاقات الثنائية

واضاف "سعيد خطيب زاده" في تغريدة له اليوم الثلاثاء ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" التقى اليوم بنظيره الهندي سوبرامانيام جاشنكار في طهران وذلك بعد يومين من زيارة وزير الدفاع الهندي لطهران.

واكد خطيب زاده ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على عزم ايران والهند على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ووصل وزير الخارجية الهندي الى طهران ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة ساعات قبل زيارته الى روسيا بغية اللقاء مع وزير الخارجية الايراني. و تأتي زيارته لطهران بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الهندي لطهران قبل يومين واجتماعه مع وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي.

وسيتوجه وزير الخارجية الهندي اليوم إلى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي.

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