متحدث الحكومة يكشف عن مفاوضات ايرانية روسية لإنتاج لقاح كورونا

واضاف ربيعي : ان الامر لايقتصر على روسيا وانما نحن نتبادل المعلومات مع سائر الدول، لان هناك العديد من البلدان التي تسعى للحصول على هذه التقنية، كما نتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص.

وفيما نوه الى جهود الشركات المعرفية الايرانية لانتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، تطلع المتحدث باسم الحكومة نحن الى تحقيق الانجازات في هذا السياق.

وتطرق الى الحظر والضغوط المفروضة من جانب امريكا على ايران؛ قائلا : ان واشنطن تعمل على استمرار هذا الحظر بنحو احادي ومن دون التنسيق مع المجتمع الدولي.

واردف ربيعي : اننا لم نشهد اي بادرة تدل على مواكبة العالم مع امريكا، وقد اكد اعضاء مجلس الامن الدولي بصوت عال انه لايحق لامريكا ان تعيد الحظر السابق على ايران.

وردا على سؤال مراسل "ارنا" حول الانباء ذات الصلة برسائل "الوساطة مع امريكا"، اكد : ان موقف ايران من الحكومة الحالية في امريكا واضح، وينبغي على هؤلاء العودة الى الطاولة التي تركوها.

انتهى ** ح ع