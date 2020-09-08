٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84031881
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ظريف : اولويتنا الرئيسية قائمة على التعامل الفاعل مع دول الجوار

ظريف : اولويتنا الرئيسية قائمة على التعامل الفاعل مع دول الجوار

طهران / 8 ايلول / سبتمبر / ارنا – نشر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء، اشار فيها الى لقائه مع وزير خارجية الهند "سابرامانیام جایشانکار"؛ مبينا "لقد ناقشنا سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة الى جانب القضايا الاقليمية الهامة، وان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية".

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : انني سعيد لاستضافة نظيري الهندي سابرامانیام جایشانکار اليوم في طهران من اجل الحوار، وقد تحدثنا في سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة والقضايا الاقلميية الهامة؛ ان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية.

و وصل وزير خارجية الهند الى طهران اليوم الثلاثاء لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني، وذلك قبل ان يتوجه الى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اعضاء منظمة شنغهاي.

وجاءت زيارة جایشانکار الى طهران بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ" الى ايران، ومحادثاته (امس الاثنين) مع نظيره الايراني "العميد امير حاتمي".  

انتهى ** ح ع 

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