ظريف : اولويتنا الرئيسية قائمة على التعامل الفاعل مع دول الجوار

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : انني سعيد لاستضافة نظيري الهندي سابرامانیام جایشانکار اليوم في طهران من اجل الحوار، وقد تحدثنا في سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة والقضايا الاقلميية الهامة؛ ان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية.

و وصل وزير خارجية الهند الى طهران اليوم الثلاثاء لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني، وذلك قبل ان يتوجه الى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اعضاء منظمة شنغهاي.

وجاءت زيارة جایشانکار الى طهران بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ" الى ايران، ومحادثاته (امس الاثنين) مع نظيره الايراني "العميد امير حاتمي".

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