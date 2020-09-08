اجتماع روحاني اردوغان ناقش سبل تحقيق 30 مليار دولار عبر التجارة بين البلدين 

وكتب معزي في صفحته الشخصية بموقع تويتر : ان الاجتماع السادس للمجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين ايران وتركيا، عقد اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي باستضافة طهران؛ حضره 8 وزراء ايرانيون واتراك.

واضاف : ان تنمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة، كانت ضمن القضايا التي تم الاتفاق حولها خلال اجتماع الرئيس روحاني ونظيره التركي اردوغان.

وتابع : ان القضايا الاقليمية مثل السلام والاستقرار في سوريا واستمرار المفاوضات بصيغة استانا وتنفيذها، شكلت ايضا محاور هذا الاجتماع.

وبحسب المسؤول في دائرة الرئاسة الايرانية، ناقش الاجتماع بين الرئيسين ايضا القضية الفلسطينية والممارسات المشينة من جانب بعض الدول الاقليمية وتداعياتها السلبية في العام الاسلامي.

انتهى ** ح ع