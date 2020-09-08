وزير خارجية الهند : اجريت لقاء بناء مع ظريف

وكتب جایشانکار في حسابه بموقع تويتر : لقد ناقشنا في هذا اللقاء التعاون الثنائي والتطورات الاقليمية؛ وقد اعربت عن شكري لوزير الخارجية الايراني على حسن ضيافته.

من جانبه، اشار ظريف عبر تغريدة له اليوم الثلاثاء، الى لقائه مع وزير خارجية الهند "سابرامانیام جایشانکار"؛ مبينا ان الجانبين ناقشا سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة مضافا الى القضايا الاقليمية الهامة، و"ان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية".

واضاف وزير الخارجية الايراني في تغريدته : انني سعيد لاستضافة نظيري الهندي سابرامانیام جایشانکار اليوم في طهران من اجل الحوار، وقد تحدثنا في سبل توسيع العلاقات الثنائية والتجارة والقضايا الاقلميية الهامة؛ ان التعامل الفاعل مع الجيران يشكل اولويتنا الرئيسية.

و وصل وزير خارجية الهند الى طهران اليوم الثلاثاء لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني، وذلك قبل ان يتوجه الى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اعضاء منظمة شنغهاي.

زيارة جایشانکار الى طهران جاءت بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ" الى ايران، ومحادثاته (امس الاثنين) مع نظيره الايراني "العميد امير حاتمي".

انتهى ** ح ع