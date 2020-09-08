واعظي: اجتماع اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین ایران وترکیا يعقد قریبا

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع السادس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، قال واعظي: انه تقرر في هذا الاجتماع عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا قريبا بهدف بذل الجهود واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

ولفت إلى تراجع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وتركيا بعد تفشي فيروس كورونا وقال إن البلدين عازمان على إعادة مستوى علاقاتهما الاقتصادية إلى ما قبل تفشي كورونا.

واشار رئيس الجانب الايراني للجنة الاقتصادية الإيرانية التركية المشتركة إلى أن هيكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيد وتم توقيع وثائق تعاون جيدة للغاية، واكد على توسيع العلاقات المصرفية بين البلدين، وقال، ان مسؤولي البلدين شددوا على استخدام العملات الوطنية للبلدين في العلاقات والمعاملات، وتقرر أن يولي البلدان الأولوية لبعضهما البعض في شراء المنتجات كما أكدوا على مقايضة البضائع والسلع في العلاقات التجارية. ‌

واضاف واعظي، ان تعزيز التعاون وانعقاد اجتماعات اللجان المشتركة في مجال الطاقة وتصدير الغاز والمنتجات البتروكيماوية والتعاون في مجال الكهرباء وتعزيز التعاون الجمركي واستخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المجال والنقل والشحن والترانزيت وتطوير التعاون الحدودي بين البلدين، كان من اهم محاور هذا الاجتماع .

وأشار إلى أن البلدين اتفقا في الاجتماع السادس للمجلس الاستراتيجي الأعلى بين إيران وتركيا على إبداء المزيد من المرونة في اتفاقية التجارة التفضيلية وتبادل 60 نوعا من السلع بين الجانبين، وايجاد لجنة مشتركة خاصة بالاستثمارات لحماية الشركات والاستثمارات من الجانبين وكذلك التعاون لتوسيع الاستثمارات والتعاون المتبادل.

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