همتي: البنك المركزي سيبذل كل جهده لايجاد التوازن في سوق النقد والعملة الاجنبية

وفي مدونة له على وقع التواصل الاجتماعي "ايسنتغرام" الثلاثاء كتب همتي بعنوان "عدة نقاط حول سوق النقد والعملة الاجنبية": انه خلال الايام الاخيرة وفي ظل التوترات الحاصلة في بعض الاسواق، شهدنا تذبذبات العملة الاجنبية في السوق ما ادى الى زيادة نشاط المضاربين.

واضاف، ان سياسة البنك المركزي تمثلت خلال العامين الماضيين على الحضور على هامش السوق للحيلولة دون حدوث المضاربات، وهو الامر الذي ادى الى خفض التذبذبات واستقرار السوق والتعديل التدريجي لسعر العملة الاجنبية وسنواصل هذه السياسة بقوة من يوم غد (اليوم الاربعاء).

وتابع همتي، ان السوق الرئيسية للعملة الاجنبية هي سوق معاملات العملة الاجنبية في منظومة "نيما"، وبعد توقف هذه السوق بداية العام (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا نشهد اليوم زيادة التبادل في هذه السوق، وتم خلال الايام الماضية تبادل نحو 100 مليون دولار يوميا كمعدل.

واعتبر العملة الاجنبية كمتغير اقتصادي عام لا يكون عديم التاثير من سائر الاسواق لان التاثيرات بين الاسواق تعد مبدا اقتصاديا عاما واضاف، ان البنك المركزي بحضوره القوي في سوق النقد والعملة الاجنبية سيبذل كل جهوده من اجل ايجاد التوزان في هذه السوق.

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