تألق خمسة اطفال ايرانيين في مسابقة رسم دولية ببلغاريا

وشارك اطفال وناشئون من 35 دولة من مختلف القارات في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا بدورتها الـ 22 تحت عنوان " موضوع حر" .
وبلغ عدد الاثار المشاركة في المسابقة اربعة الاف و328 اثرا تم ارساله الى امانة المسابقة.
انتهی 3280
طهران / 9 ايلول / سبتمبر /ارنا-اعلن "مركز التربية الفكرية للاطفال والناشئة" في ايران، عن فوز خمسة اطفال وناشئين ايرانيين بشهادات فخرية خلال مشاركتهم في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا .
وشارك اطفال وناشئون من 35 دولة من مختلف القارات في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا بدورتها الـ 22 تحت عنوان " موضوع حر" .
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