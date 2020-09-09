تألق خمسة اطفال ايرانيين في مسابقة رسم دولية ببلغاريا

وشارك اطفال وناشئون من 35 دولة من مختلف القارات في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا بدورتها الـ 22 تحت عنوان " موضوع حر" .

وبلغ عدد الاثار المشاركة في المسابقة اربعة الاف و328 اثرا تم ارساله الى امانة المسابقة.

انتهی 3280