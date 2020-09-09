٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84032274
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تألق خمسة اطفال ايرانيين في مسابقة رسم دولية ببلغاريا

تألق خمسة اطفال ايرانيين في مسابقة رسم دولية ببلغاريا

طهران / 9 ايلول / سبتمبر /ارنا-اعلن "مركز التربية الفكرية للاطفال والناشئة" في ايران، عن فوز خمسة اطفال وناشئين ايرانيين بشهادات فخرية خلال مشاركتهم في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا .

وشارك اطفال وناشئون من 35  دولة من مختلف القارات في مسابقة الرسم الدولية " Nova Zagora " التي اقيمت في بلغاريا بدورتها الـ 22 تحت عنوان " موضوع حر" .
وبلغ عدد الاثار المشاركة في المسابقة اربعة الاف و328 اثرا تم ارساله الى امانة المسابقة.
انتهی 3280

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