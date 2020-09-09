الرئيس روحاني يهنئ الرئيس الطاجيكي والكوري الشمالي بذكرى اليوم الوطني

وقدم الرئيس حسن روحاني التهاني الى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية " كيم جونغ اون" بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجمهورية، معربا عن ثقته في المزيد من توسيع التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، وذلك نظرا لارادة المسؤولين في البلدين .

وتضمنت تهاني وتمنيات الرئيس روحاني الطيبة للرئيس الكوري الشمالي بوافر الصحة والسعادة وللشعب الكوري باطراد التقدم والرقي.

كما بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة الى رئيس جمهورية طاجيكستان " امام علي رحمن " بمناسبة اليوم الوطني ، معربا عن امله بان يعمل البلدان على تعزيز العلاقات بينهما من خلال استخدام الطاقات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة وارتقاء مستوى التعاون المتبادل.

وأعرب الرئيس روحاني من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيس الطاجيكي ولشعب بلاده.

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