لليوم الثالث على التوالي.. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي

وأوضح العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف أهدافا عسكرية وحساسة داخل المطار، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.

وأشار أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر على بلدنا العزيز".

وكان سلاح الجو المسير استهدف، فجر أمس الثلاثاء، مطار أبها بعدد من طائرات صماد3 محققاً إصابات دقيقة.

يذكر أن متحدث القوات المسلحة لفت إلى استمرار العمليات طالما استمر العدوان والحصار.

في السياق ذاته، نشرت إحدى الصحف السعودية خبراً عن صدور توجيه من مركز القيادة وعمليات القطاع الجنوبي SOC بإيقاف الحركة الجوية في مطار أبها، إثر عملية سلاح الجو المسير للجمهورية اليمنية.

واضطرت الصحيفة لاحقاً لحذف الخبر من موقعها ومن صفحتها على "تويتر".

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