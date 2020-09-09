٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:١٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84032690
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فيلم "شاهد" الإيراني يحصد جائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم الاسكتلندي

فيلم "شاهد" الإيراني يحصد جائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم الاسكتلندي

طهران / 9ایلول/سبتمبر- فاز فيلم "شاهد" الايراني بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان برک أوت الاسکتلندي. القصير وحید جلیلوند

و فيلم شاهد من اخراج وحید جلیلوند ويشارك في تمثيله علي أكبر سليماني ومعصومة لطيفي، ومايدة فعله کری، ونسرين صداقت نجاد ، ومتين قليزاده.

وجليلوند سلط الضوء في فيلمه القصير على ضرورة التعلم في مختلف مراحل الحياة.

انتهي**3276

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