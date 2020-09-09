انتاج الروبيان في ايران يبلغ 52 الف طن سنويا

واضاف ميرزائي لمراسل وكالة ارنا: نظرا للاجراءات التي تم اتخاذها في مجال البنى التحتية فان انتاج الثروة السمكية بلغ مليون و 282 الف و457 طن منها 526 الف و729 طن يتم انتاجه في المزارع و 755 الف و 728 طن عن طريق الصيد.

وقال ان الانتاج السنوي للروبيان سيبلغ بنهاية العام الحالي الايراني ( ينتهي في 20 مارس 2021) 52 الف طن .

وبين رئيس منظمة الثروة السمكية الايرانية انه خلال العام الماضي الايراني ( انتهى في 20 مارس 2020) بلغ مجموع ماتم تصديره من الثروة السمكية الى الخارج 146 الف طن بقيمة 538.9 مليون دولار .

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