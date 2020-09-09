ظريف ينتقد اساءة الغرب للمقدسات

وحذر ظريف اليوم الاربعاء في تغريدة له تحت عنوان " حرية التعبير أم النفاق الممنهج؟ من تجاوز الخطوط الحمراء وقال ان هناك تحريض على العنف والاساءة للمسلمين والنبي الاكرم (ص) من خلال بث الكراهية ضد مليار و 800 مليون مسلم.

وتأتي تغريدة وزير الخارجية هذه عقب اساءة صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم في إعادة نشر الرسوم المسيئة، والتي أثارت موجة غضب واسعة في العالم الإسلامي بينما قام الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون بتبرير ذلك بدعوى حماية حرية التعبير.

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