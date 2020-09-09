السفير الكازاخستاني: تطوير العلاقات مع ايران ضمن اولويات سياستنا الخارجية

واضاف اورازباي خلال مؤتمر صحفي في مقر سفارة بلاده في طهران اليوم الاربعاء: ان ايران ضمن اولويات كازخستان في السياسية الخارجية وهو بلد صديق لنا وتربطنا بها علاقات جيدة مؤكدا ان الرئيس روحاني والوزير ظريف اكدا مرارا على العلاقات الجيدة بين البلدين.

واوضح سفير كازاخستان ان علاقاتنا مع ايران ودية وان بلاده استضافت ولمرات عديد الاجتماعات المتعددة الاطراف بشأن القضية النووية الايرانية وقدمت المساعدة للتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف.

وفيما يتعلق بعدم بيع الاراضي للاجانب في كازاخستان قال السفير الكازاخستاني : قلنا بعدم البيع ولكن لايعني عدم الاستثمار فان ايران تستثمر حاليا اراضي في كازاخستان للزراعة.

وقدم السفير برنامج حكومته لمكافحة فيروس كورونا ومنه مساعدة المتضررين حيث خصصت الحكومة الكازاخستانية 1.1 ملياردولار لهذا الغرض.

انتهى**م م**