مسؤول سويسري : عجلة الاقتصاد الايراني مستمرة في الحركة

واكد " توماس ميندز " في حوار مع شبكة " سويس اينفو" على ضرورة رفع الحظر المفروض على طهران للدخول في حوار معها بشأن القضايا المختلفة .

وعما اذا اصبحت الحياة متوقفة في ايران بفعل الحظر الامريكي ؟ اجاب ميندز كلا , ان ايران مستمرة في الحياة والمتاجر مليئة بمختلف السلع و عند مرورنا بواسطة سيارة مرسيدس حديثة من امام متجر في طهران وجدنا ان مختلف افراد الشعب الايراني يستخدم موبايلات حديثة ومتطورة .

وفيما يتعلق بنتائج زيارته لايران، قال توماس ميندز ان الاوضاع الاقليمية متوترة وان سويسرا تمارس دور الوسيط فيها ليس على مستوى رؤساء الحكومة فحسب و انما على مختلف المستويات وعلى سبيل المثال انها تتابع القضايا الاقتصادية.

ودعا كل من ايران وامريكا الى الدخول في الحوار من اجل تقليل التوتر بينهما وقال ان سويسرا تقوم بدور نقل الرسائل بين الطرفين وان دور السفارة في طهران يجب ان يكون اكثر فاعلية خاصة ان ايران حكومة و شعبا تكن الاحترام لسويسرا فمن هذا المنطلق يمكن للاخيرة ان تؤدي دورا اكبر في تقليل التوتر في المنطقة .

وقال ايضا هناك قناتين مفتوحتين للتبادل مع ايران احداهما في مجال المعدات الطبية والثانية فيما يتعلق بالغذاء وحليب الاطفال ومن المحتمل ايجاد قناة ثالثة مؤكدا ان عجلة الاقتصاد يجب ان تستمر في الحركة .