وزير الجهاد الزراعي : لا نواجه اي مشكلة في انتاج القمح

وفي تصريحه اليوم الاربعاء خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، اشار خاوازي الى مشروعي "الاكتفاء الذاتي" و"الاعتداد بالطاقات الوطنية" في مجال انتاج القمح؛ مبينا انه في ضوء الخطط التي وضعت لهذا الغرض فقد شهد معدل انتاج القمح المطلوب في البلاد استقرارا طوال السنوات الخمس الاخيرة.

واضاف خاوري، ان مشروع الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح كان قد دخل حيّز التنفيذ خلال الفترة من 2003 الى 2014 وقد اعلنت منظمة التخطيط والموازنة عن انجازه.

وصرح وزير الجهاد الزراعي : لقد كان المتوقع في اطار هذه الخطة، أن يبلغ اجمالي انتاج القمح داخل البلاد 117.3 مليون طن لكنه سجل في نهاية المطاف 141 مليون طن.

وتابع، انه نظرا لانجاز مشروع الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح، تم اعتماد مشروع اخر تحت عنوان "الاستناد على الطاقات الذاتية (المحلية) في مجال المحاصيل الستراتيجية الزراعية"، من قبل منظمة التخطيط والموازنة الايرانية.

كما تطرق الى استيراد القمح خلال السنوات الخمس المتعلقة بمشروع الاكتفاء الذاتي؛ مبينا ان معدل الاستيراد كان 3,8 مليون طن خلال تلك الفترة.

واوضح، ان كافة الدول المنتجة للقمح بحاجة الى استيراد هذا المنتج لضمان الاحتياطي الستراتيجي لديها، وعليه فإنه يتم عبر الشركة التجارية الوطنية استيراد ما يتراوح بين 3 الى 5 مليون طن من هذا المحصول.

انتهى ** ح ع